Замедление скорости движения электросамокатов на 5 км/ч сократило количество ДТП в Москве на 48%, а наезды на пешеходов на 67% , - «Ъ»

CentralAsia (CA) - Замедление скорости движения электросамокатов всего на 5 км/ч привело к сокращению на 48% числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) и на 67% — их наездов на пешеходов.

Такие данные привели «КоммерсантЪ» в ЦОДД Москвы, подведя итоги трехмесячного эксперимента по введению лимита в 20 км/ч для пользователей СИМ в ряде районов столицы.

Эксперимент по принудительному — с помощью соответствующих изменений в софте устройств — замедлению движения прокатных электросамокатов в Москве стартовал 15 июля. На территории между Третьим транспортным кольцом и МКАД, где регистрировалось больше всего аварий с участием средств индивидуальной мобильности, скорость была ограничена 20 км/ч. В остальных районах лимит остался прежний — 25 км/ч. В парках, скверах и других «медленных» зонах нельзя разгоняться свыше 5–15 км/ч.

За три месяца аварийность с электросамокатами в зоне проведения эксперимента сократилась на 48%, сообщили «Ъ» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы (сравнивались периоды 15 апреля—15 июля и 15 июля—13 октября). В том числе на 67% уменьшились наезды СИМ на пешеходов.

«Результаты эксперимента оказались впечатляющими»,— заметил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Московские власти намерены подвести официальные итоги эксперимента до конца года. Внедрение такой практики в других районах будет обсуждаться уже в 2025 году, говорят в ЦОДД.

Представители компании-оператора кикшеринга «МТС Юрент», комментируя данные ЦОДД, указали, что аварийность снижается и внутри ТТК, где скорость не ограничивали. «Повлияла совокупность мер, в числе которых обучение правилам безопасного вождения, повышение штрафов за нарушения (речь идет о санкциях, которые накладывают операторы в рамках договоров оферты), блокировка нарушителей и совместный с городом контроль, в том числе с помощью камер,— говорят в компании.— Люди стали аккуратнее и более осознанно ездить. Позитивно влияет на снижение аварийности развитие велоинфраструктуры и создание новых велополос».

Глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов выразил осторожное «сомнение» относительно представленных цифр, напомнив, что аварийность с участием СИМ в городах в последние годы стабильно росла. Так, согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД, за шесть месяцев 2024 года зарегистрировано 1,8 тыс. аварий с СИМ — плюс 81,3% к аналогичному периоду прошлого года. «Если уж ограничивать скорость, то до 8 км/ч в местах совмещенного движения с пешеходами. Так хотя бы удастся избежать серьезных травм при столкновениях»,— считает эксперт. Официальные данные МВД об аварийности с СИМ по всей стране должны быть представлены в отчете НЦ БДД за девять месяцев.

У региональных властей есть полномочия устанавливать не только лимиты скорости, но и зоны с запретом движения СИМ. Власти Санкт-Петербурга ограничили скорость кикшеринга до 10–20 км/ч еще в 2023 году. Разнообразные ограничения ввели в Перми, Уфе, Екатеринбурге, других городах. Федеральные власти готовят ужесточения национального уровня. Планируется, в частности, ввести регистрацию всех СИМ в едином реестре, обязательную остановку водителей электросамокатов по требованию ГИБДД и проверку на опьянения.