В Бразилии разбился истребитель
- Азия и мир, происшествия
- 12:04, 23 октября 2024
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CentralAsia (CA) - Истребитель F-5M Военно-воздушных сил Бразилии разбился во время тренировочного полета недалеко от авиабазы, пилот выжил, сообщает издание Correio Braziliense.
Авиакатастрофа произошла 22 октября недалеко от города Парнамирим в штате Риу-Гранди-ду-Норти.Рядом располагается авиабаза Натал бразильских ВВС.
Самолет упал в лесной зоне недалеко от жилых кварталов Парнамирима. Пилоту удалось увести самолет в зону, где нет жилых домов. Летчик катапультировался, после падения истребителя начался пожар.
Портал O Globo пишет, что причиной авиакрушения могли стать проблемы с двигателем.
Самолет модели F-5M был приобретен в 1973 году, передает CNN Brasil со ссылкой на ВВС страны.
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