В Бразилии разбился истребитель

CentralAsia (CA) - Истребитель F-5M Военно-воздушных сил Бразилии разбился во время тренировочного полета недалеко от авиабазы, пилот выжил, сообщает издание Correio Braziliense.

Авиакатастрофа произошла 22 октября недалеко от города Парнамирим в штате Риу-Гранди-ду-Норти.Рядом располагается авиабаза Натал бразильских ВВС.

Самолет упал в лесной зоне недалеко от жилых кварталов Парнамирима. Пилоту удалось увести самолет в зону, где нет жилых домов. Летчик катапультировался, после падения истребителя начался пожар.

Портал O Globo пишет, что причиной авиакрушения могли стать проблемы с двигателем.

Самолет модели F-5M был приобретен в 1973 году, передает CNN Brasil со ссылкой на ВВС страны.