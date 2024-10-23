экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В России мужчина поджег хостел с мигрантами. Видео

CentralAsia (CA) -  В Тверской области России задержан мужчина, который устроил поджог в хостел, где проживают мигранты.

По данным регионального МВД, инцидент произошел 20 октября. Мужчина облил помещение бензином и поджег его. Один из жильцов, спасаясь от пожара, выпрыгнул из окна второго этажа и получил травмы. В результате возгорания уничтожена комната и поврежден коридор хостела. Сумма ущерба устанавливается.

В ведомстве уточнили, что сейчас фигурант водворен в изолятор временного содержания. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества, до пяти лет лишения свободы).

На видео, опубликованном ведомством, мужчина признается, что совершил поджог общежития, облив его бензином. Сделал он это, по его словам, «по ощущениям того, что кинули на бабки».

На видео видно, как мужчина выливает жидкость из пластиковой бутылки и поджигает здание. Сейчас его жильцы временно размещены в местном ДК.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com