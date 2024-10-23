В России мужчина поджег хостел с мигрантами. Видео

CentralAsia (CA) - В Тверской области России задержан мужчина, который устроил поджог в хостел, где проживают мигранты.

По данным регионального МВД, инцидент произошел 20 октября. Мужчина облил помещение бензином и поджег его. Один из жильцов, спасаясь от пожара, выпрыгнул из окна второго этажа и получил травмы. В результате возгорания уничтожена комната и поврежден коридор хостела. Сумма ущерба устанавливается.

В ведомстве уточнили, что сейчас фигурант водворен в изолятор временного содержания. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества, до пяти лет лишения свободы).

На видео, опубликованном ведомством, мужчина признается, что совершил поджог общежития, облив его бензином. Сделал он это, по его словам, «по ощущениям того, что кинули на бабки».

На видео видно, как мужчина выливает жидкость из пластиковой бутылки и поджигает здание. Сейчас его жильцы временно размещены в местном ДК.