Казахстан вошел в список лучших стран для путешествий по версии Lonely Planet в Best in Travel 2025

CentralAsia (KZ) - Казахстан вошел в список лучших стран для путешествий по версии Lonely Planet в Best in Travel 2025

Ежегодно эксперты Lonely Planet проводят отбор направлений, основываясь на рекомендациях путешественников, сотрудников, авторов и других профессионалов в сфере туризма.

Вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев сказал, что включение страны в рейтинг отражает растущий интерес во всем мире к туризму Казахстана.

Старший вице-президент по контенту и исполнительный редактор Lonely Planet Нитя Чамберс отметила, что Казахстан, который вошел в этот список, описывается как страна, где переплетаются древние традиции и современность, а каждый посетитель может найти для себя что-то уникальное.

В публикации Lonely Planet сказано: «Казахстан — это не просто место для посещения, это целый мир, который нужно открыть, путешествие, которое стоит совершить, и история, частью которой вы станете. Шелест древнего Шелкового пути ощущается на бескрайних степях, окружающих казахстанские города».

Lonely Planet — это международный издатель путеводителей и туристской информации, который предоставляет детальные советы и рекомендации по путешествиям. Издание существует более 50 лет, начиная с 1973 года. Lonely Planet издает путеводители на более чем 14 языках и охватывает 195 стран.

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