Выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года

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CentralAsia (CA) - Палата представителей (нижняя палата парламента Беларуси) определились с датой следующих выборов президента страны. Они пройдут 26 января 2025 года, передает БЕЛТА.

Председатель ЦИК Игорь Карпенко заявил, что комиссия уже готова к началу избирательной кампании.

Президент Беларуси избирается сроком на 5 лет. После референдума 2022 года в стране были ужесточены требования к кандидатам в президенты. Так баллотироваться на высший пост государства теперь могут только граждане по рождению, не моложе 40 лет и постоянно проживающие в Беларуси не менее 20 лет непосредственно перед выборами.

Прошлые выборы в республике прошли 9 августа 2020 года. Победителем с 80,1% голосов белорусский ЦИК назвал Александр Лукашенко. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская официально набрала 10%. После оглашения результатов выборов в стране несколько дней шли массовые протесты. Тихановская уехала из страны, в отношении нее возбуждено несколько уголовных дел.

Лукашенко занимает пост президента с 1994 года — шесть сроков подряд. В феврале этого года он говорил о планах баллотироваться снова, однако в августе призвал граждан «привыкать» к тому, что в стране будет новый президент. При этом тогда он оговорился, что не собирается бросать белорусов «завтра или послезавтра».