экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Палата представителей (нижняя палата парламента Беларуси) определились с датой следующих выборов президента страны. Они пройдут 26 января 2025 года, передает БЕЛТА.

Председатель ЦИК Игорь Карпенко заявил, что комиссия уже готова к началу избирательной кампании.

Президент Беларуси избирается сроком на 5 лет. После референдума 2022 года в стране были ужесточены требования к кандидатам в президенты. Так баллотироваться на высший пост государства теперь могут только граждане по рождению, не моложе 40 лет и постоянно проживающие в Беларуси не менее 20 лет непосредственно перед выборами.

Прошлые выборы в республике прошли 9 августа 2020 года. Победителем с 80,1% голосов белорусский ЦИК назвал Александр Лукашенко. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская официально набрала 10%. После оглашения результатов выборов в стране несколько дней шли массовые протесты. Тихановская уехала из страны, в отношении нее возбуждено несколько уголовных дел.

Лукашенко занимает пост президента с 1994 года — шесть сроков подряд. В феврале этого года он говорил о планах баллотироваться снова, однако в августе призвал граждан «привыкать» к тому, что в стране будет новый президент. При этом тогда он оговорился, что не собирается бросать белорусов «завтра или послезавтра».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com