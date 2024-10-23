В Судане создали комиссию для определения страны сбитого Ил-76

CentralAsia (CA) - Суданские Силы быстрого реагирования (RSF) сформировали комиссию для установления страны, которой принадлежал сбитый Ил-76. Об этом «РИА Новости» сообщил советник командующего СБР Аль-Баша Табик.

«Была сформирована комиссия, чтобы идентифицировать самолет и установить, какому государству он принадлежит и кто был на борту»,— сказал Табик агентству.

Захватившие западный регион Судана Дарфур мятежные Силы быстрого реагирования 21 октября заявили, что в провинции Северный Дарфур сбили суданский грузовой самолет Ил-76, в состав экипажа которого, по их утверждению, якобы входили российские граждане. На кадрах с места катастрофы был найден документ, выданный кыргызским аэропортом.

Посольство РФ в Судане заявило «РИА Новости», что проверяет в контакте с властями страны сообщения о потерпевшем крушение на западе страны транспортном самолете якобы с россиянами в составе экипажа. По информации посольства, есть две версии. Первая – СБР сбили по ошибке самолет, который совершал рейс для них. Вторая - рейс перевозил вооружение для суданской армии и гуманитарную помощь.

В офисе авиакомпании в Бишкеке 22 октября сообщили, что самолет с бортовым номером EX-76011 был у авиакомпании в аренде до февраля 2024 года.

Министерство иностранных дел КР со ссылкой на Госагентство гражданской авиации сообщило, что воздушное судно ИЛ-76ТД с регистрационным номером EX-76011 было исключено из реестра гражданских воздушных судов Кыргызстана 12 января 2024 года и перешло в регистрацию Судана.