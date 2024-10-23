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Зеленский назвал прекращение ударов по энергетике первым шагом к завершению конфликта
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению «горячей фазы войны». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы увидели во время первого (мирного) саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не нападаем на их энергетические инфраструктуры, они не нападают на наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я так думаю», - сказал Зеленский в интервью Financial Times.

Президент Украины считает, что «когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам стало бы сигналом того, что Россия может быть готова прекратить войну».

Зеленский отрицает какие-либо переговоры с Западом о вступлении в НАТО в обмен на территориальные уступки. «Видимо, некоторые партнеры могут об этом думать. Но они доводят это не лично до меня, а скорее через СМИ»,— сказал он.

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