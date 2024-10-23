Дожди и снег ожидаются на большей части Казахстана
CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 24-26 октября под влиянием циклона сохранится неустойчивая погода, сообщает «Казгидромет».
По данным синоптиков, прогнозируются дождь, снег, 24 октября на юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, в горных районах сильные осадки (дождь, снег).
Также по республике ожидаются усиление ветра, туман и гололед, резких изменений в температуре воздуха не прогнозируется.
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