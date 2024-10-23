Токаев попросил казахстанцев не забывать заслуги Нурсултана Назарбаева

фото: DW

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики упомянул своего предшественника на этом посту Нурсултана Назарбаева, призвав не предавать забвению его заслуги. Слова президента приводит пресс-служба Акорды.

«В этой главный для страны праздник мы также должны отметить заслуги первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Он сыграл решающую историческую роль в формировании современной казахской государственности. Его заслуги не должны быть преданы забвению. Это очень важно для нашего будущего. Казахи говорят: «Жақсының жақсылығын айт». Чтобы сегодняшний день был оценен справедливо, надо справедливо судить и прошлое», — заявил Токаев.

Он призвал граждан совместно строить Справедливый Казахстан, в котором будут царить мир и согласие. «Люди ждут справедливости во всех сферах. Для этого каждый должен начать, прежде всего, с самого себя. Тогда и общество, и вся государственная система будут справедливыми», — добавил президент.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения