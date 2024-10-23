«РИА Новости»: Замглавы политбюро ХАМАС прибыл в Москву

Муса Абу Марзук

CentralAsia (CA) - Замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук начал визит в Москву, сообщил дипломатический источник «РИА Новости».

Утверждается, что у него запланированы встречи с российскими официальными лицами. С какими именно, не уточняется.

Это пятый визит Мусы Абу Марзука в Москву с начала войны в секторе Газа. В последний раз он приезжал в Россию в июне. Тогда одной из тем переговоров стала судьба находящихся в плену у палестинской организации двух российских граждан — Александра Лобанова и Александра Труфанова, также имеющих гражданство Израиля. Замглавы политбюро ХАМАС говорил, что движение не готово освобождать россиян до достижения договоренностей о прекращении огня с Израилем. Израильские военные обнаружили тело Лобанова в начале сентября.