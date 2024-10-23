ЦИК Узбекистана аккредитовал около 100 журналистов и свыше 300 наблюдателей

CentralAsia (UZ) - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана аккредитовала для работы на выборах в парламент и местные органы власти 97 журналистов зарубежных средств массовой информации, а также 325 наблюдателей, представляющих иностранные государства и международные организации. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Данные по аккредитации были озвучены на заседании комиссии. В частности, на выборах в центральноазиатской республике официально разрешена деятельность 97 представителей 82 СМИ из 37 стран. В списке государств значатся США, Великобритания, Венгрия, Германия, Южная Корея, Италия, Азербайджан, Россия, Турция и Китай.

Также проведена аккредитация 325 наблюдателей, в том числе:

236 сотрудников миссии БДИПЧ ОБСЕ;

13 представителей других международных организаций;

76 наблюдателей из 25 стран мира.

В узбекском ведомстве напомнили порядок, согласно которому журналисты получают доступ к освещению плебисцита. Так, согласно пункту 2 Положения о порядке аккредитации представителей средств массовой информации в период избирательной кампании, утвержденное постановлением Центральной избирательной комиссии № 952 от 5 октября 2019 года, СМИ могут подать заявление на аккредитацию своих сотрудников в ЦИК не позднее, чем за десять дней до выборов.

Пресс-служба Центризбиркома подчеркивает, что в этом году с целью автоматизации процесса, сокращения траты времени и бумажной волокиты, аккредитация осуществлялась онлайн через информационную систему E-Saylov.

Заявки от изданий и прочих СМИ принимались до 16 октября, после чего был сформирован список журналистов с официальным доступом на избирательные участки.

Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и в местные органы власти пройдут 27 октября 2024 года. По их итогам будут избраны 150 депутатов нижней палаты парламента страны, 65 депутатов Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана, а также депутаты областных, Ташкентского и 208 районных (городских) кенгашей (советов).