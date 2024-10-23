Во Флориде 13 человек умерли от «пожирающей плоть» бактерии

CentralAsia (CA) - В американском штате Флорида 13 человек умерли после заражения смертельно опасной бактерией Vibrio vulnificus, вспышка заражения которой произошла после ураганов «Хелен» и «Милтон», сообщает департамент здравоохранения штата.

Всего с начала года во Флориде зарегистрировали 74 случая заболевания, большинство — в округах Хиллсборо и Пинеллас, распложенных в заливе Тампа, куда и обрушились ураганы. Как отмечает CNN, до «Хелен» и «Милтона» число подтвержденных случаев инфекции составляло 38.

Vibrio vulnificus принадлежит к тому же виду, что и холерный вибрион. Заразиться им можно в том числе через загрязненную воду. Бактерии называют «пожирателями плоти» — они могут вызывать «расплавление» тканей человека, а также поражение желудочно-кишечного тракта. Ежегодно в США инфекцией заражаются около ста человек, каждый пятый из заболевших умирает.

Это не первый случай, когда ураганы вызвал всплеск инфекций Vibrio vulnificus во Флориде. В частности, после урагана «Йен» в 2022 году в штате зарегистрировали 29 новых случаев инфекции.

Ураган «Хелен» достиг берега Флориды 25 сентября, «Милтон» — 10 октября. Они спровоцировали ливни и торнадо, миллионы людей остались на время без света и были вынуждены покинуть свои дома.