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Вблизи Анкары произошел теракт, есть погибшие и раненые

CentralAsia (CA) -  В штаб-квартире Turkish Aerospace Industries (TUSAS) недалеко от Анкары произошел взрыв, в результате которого погибли люди. Об этом пишет SonDakika.com

Министр внутренних дел Али Ерликая назвал это терактом. По его информации, трое погибли, более десяти ранены.

Взрыв произошел перед воротами учреждения, были слышны выстрелы.

Турецкие СМИ пишут, что на объект напали три террориста, двое из них ликвидированы.

TUSAS — производитель двигателей для турецкой оборонной промышленности.

Прокуратура Анкары начала расследование нападения.

TUSAS расположен в районе Кахраманказан, примерно в 40 километрах к северу от центра города Анкара.

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