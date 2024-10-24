Монголия заняла 29-е место в мире по щедрости

CentralAsia (MNG) -

Монголия заняла 29 строчку из 124 в мировом рейтинге щедрости населения World Giving Index 2024. Монголия набрала 47 баллов, что на 7 баллов выше среднего мирового показателя.

Среди граждан нашей страны 51% помогли незнакомцу, 53% пожертвовали деньги и только 38% участвовали в волонтёрской деятельности. Жители Украины (7 место) и Монголии (29 место) оказались более отзывчивыми и щедрыми, чем россияне (35 место).

Всемирный индекс благотворительности, разработанный английской компанией Charities Aid Foundation (CAF) в 2010 году, отслеживает уровень благотворительной деятельности государства. В основе рейтинга находятся исследования, которые проводит американский Институт Гэллапа в 153 странах мира. При составлении индекса учитывается три основных аспекта: частота помощи незнакомым людям, перечисление средств в благотворительные организации, участие в волонтёрской деятельности.

Лидером Индекса щедрости стала Индонезия. Страна занимает первое место в мировом рейтинге уже седьмой год подряд, впервые обогнав Мьянму в 2017 году. Девять из десяти индонезийцев жертвовали деньги на благотворительность, и более шести из десяти занимались волонтёрской деятельностью — государство возглавляет глобальные рейтинги по обоим этим показателям. Мальта впервые входит в топ-10. Её индексный балл составляет 54 пункта, что на пять пунктов выше, чем в прошлом году, что обусловлено главным образом увеличением пожертвований денег.

Океания, Северная Америка и Юго-Восточная Азия являются самыми щедрыми регионами в мире, каждый из которых набирает значительно выше глобального среднего показателя в 40 баллов. Самые высокооценённые регионы, как правило, имеют более высокий уровень удовлетворённости жизнью и гражданского участия. Топ-регион Океания регистрирует одни из самых высоких показателей удовлетворённости жизнью в мире.

Исключениями является Юго-Восточная Азия, где гражданское участие низкое, а показатели удовлетворённости жизнью умеренные. Широко распространённые религиозные пожертвования, вероятно, являются одним из факторов высокого уровня щедрости в регионе.

Южная и Восточная Европа являются двумя дальнейшими исключениями, будучи одними из наименее щедрых в мире, несмотря на относительно высокие показатели удовлетворённости жизнью. По показателям щедрости Южная и Восточная Европа отстают от Северной и Западной Европы, вместо этого набирая наравне с Южной Африкой — где показатели удовлетворённости жизнью одни из самых низких в мире.

источник: MiddleAsianNews

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