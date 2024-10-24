Монголия подписала соглашения о воздушном транспорте с Италией и Руандой

CentralAsia (MNG) -

Мероприятие ICAO по переговорам о воздушных сообщениях (ICAN 2024), организованное Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), проходит в Куала-Лумпуре, Малайзия, с 21 по 25 октября.

Всего в мероприятии принимают участие 83 страны и более 700 представителей двух международных организаций, в том числе делегация Монголии во главе с директором Управления гражданской авиации Мөнхтуяа Чимиддорж.

Директор Управления гражданской авиации Монголии г-жа Мөнхтуяа подписала соглашения о воздушном транспорте и меморандумы о взаимопонимании с представителями Италии и Руанды.

Эти соглашения о воздушном транспорте направлены на расширение и развитие международного сотрудничества Монголии в авиационном секторе, вывод на новый уровень отношений в области воздушного транспорта с Италией и Руандой. Они увеличат участие Монголии в международном авиационном секторе, расширят сеть воздушного транспорта и будут способствовать развитию торговли, экономических отношений и будущего сотрудничества с этими странами.

Меморандум с Италией позволяет осуществлять прямые рейсы между двумя странами с согласованными маршрутами в Рим, Милан (Мальпенса и Бергамо), Венецию и два других направления. Для Руанды конкретные маршруты, частота и пропускная способность будут определены после завершения соглашения.

Стороны выразили готовность к укреплению авиатранспортных связей между странами и сотрудничеству в расширении авиаперевозок на региональном и международном уровнях.

источник: MiddleAsianNews

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