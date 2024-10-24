Число монгольских миротворцев утроится

CentralAsia (MNG) -

14-й контингент военнослужащих ВС Монголии, которые будут служить в миротворческой миссии ООН в Южном Судане, отдал дань уважения Генеральному знамени ВС Монголии, высшему военному символу Монголии.

Министр обороны Монголии Бямбацогт Сандаг открыл церемонию, подчеркнув: «В настоящее время около 900 военнослужащих монгольских вооруженных сил служат в семи миротворческих миссиях ООН по всему миру. В настоящее время Монголия занимает 8-е место среди 120 стран, предоставляющих войска для миротворческих миссий по всему миру, 16-е место по количеству женщин-миротворцев и 1-е место среди стран Северо-Восточной Азии. Благодаря огромным усилиям и самоотверженности более 22 000 монгольских военнослужащих, участвовавших в миротворческих миссиях за последние 22 года, монгольские войска заслужили репутацию «войск мира». В рамках политики «Доступный бюджет — устойчивый рост», реализуемой в оборонном секторе, Министерство обороны Монголии намерено утроить численность монгольского персонала, проходящего службу в миротворческих миссиях ООН за рубежом».

Кроме того, с момента начала участия Монголии в миротворческих миссиях ООН в 2002 году монгольский контингент уже более 20 лет перевозится иностранными авиаперевозчиками. Соглашение о сотрудничестве подписано между национальным флагманским авиаперевозчиком Монголии MIAT и Генеральным штабом Вооруженных сил Монголии в октябре 2023 года. Начиная с 2024 года, авиакомпания MIAT Mongolian Airlines начала выполнять рейсы по перевозке монгольских миротворцев. 14-й контингент монгольских миротворцев, состоящий из 230 военнослужащих, отправился в Южный Судан с национальным флагманским авиаперевозчиком Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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