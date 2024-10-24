GGGI и Министерство охраны окружающей среды и изменения климата Монголии подписали МоВ по сотрудничеству в области зеленого роста

CentralAsia (MNG) -

Министерство окружающей среды и изменения климата (MОСИК) Монголии и Глобальный институт зеленого роста (GGGI) подписали Меморандум о взаимопонимании (МоВ) по сотрудничеству в области зеленого роста. Советник министра г-н Батхишиг Пурэвдоо из MОСИК и д-р Франк Рийсберман, генеральный директор GGGI, подписали Меморандум о взаимопонимании.

В рамках Меморандума о взаимопонимании GGGI и MОСИК будут сотрудничать в следующих областях:

Поддерживать реализацию долгосрочной политики Монголии «Видение 2050» и национально определяемых вкладов в рамках Парижского соглашения путем укрепления планирования, финансирования и институциональных рамок зеленого развития на национальном и местном уровнях;

Мобилизация зеленых государственных и частных финансовых потоков для преобразования стратегий зеленого роста и инвестиционных планов в реализуемые действия и экономически выгодные проекты;

Активное участие в сотрудничестве Юг-Юг и обмене знаниями на основе фактических данных по вопросам зеленого роста и устойчивого развития; а также

Усиление политического лидерства в продвижении теории и практики зеленого развития посредством государственно-частного партнерства.

Во время церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании г-н Батхишиг сказал: «Министерство окружающей среды и изменения климата с радостью продолжит и углубит наше сотрудничество с GGGI, работая, в частности, над укреплением политики в области климата, устойчивым финансированием и инновационными проектами в соответствии с его NDC и «Видение 2050», долгосрочной политикой развития».

Доктор Франк Рийсберман, генеральный директор Глобального института зеленого роста, подчеркнул, что «GGGI уже более 10 лет работает в Монголии, стране, непропорционально сильно пострадавшей от изменения климата, мобилизовав более 100 миллионов долларов США инвестиций для реализации обязательств Монголии в области климата».

Для успешной реализации Меморандума о взаимопонимании обе стороны будут проводить периодические консультации для обзора планирования, реализации и результатов своего сотрудничества, а также для выявления возможностей и последующих мероприятий по укреплению своего взаимодействия.

Глобальный институт зеленого роста (GGGI) — это международная межправительственная организация, созданная на основе договора в 2012 году на Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20».

источник: MiddleAsianNews

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