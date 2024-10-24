Число погибших при теракте в Анкаре возросло до пяти, пострадали 22 человека

CentralAsia (CA) - Число жертв нападения на объект аэрокосмической компании TUSAS в Анкаре увеличилось до 5 человек. Еще 22 получили ранения, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, передает Haberturk.

«Число погибших в теракте выросло до пяти, общее число раненых составляет 22 человека, из них трое выписаны из больницы», — сказал министр в эфире.

По его словам, с нападением, скорее всего, связана запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана.

Глава МВД сообщил, что данные о личностях террористов и их принадлежности к какой-либо организации будут обнародованы после завершения работы по идентификации.

Вечером 23 октября у въезда в штаб-квартиру TUSAS, занимающейся проектированием и модернизацией авиации, прогремели два взрыва и началась стрельба. В нападении принимали участие два боевика, мужчина и женщина. Они оба ликвидированы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Казани на саммите БРИКС. Комментируя теракт, Эрдоган заявил, что атака была направлена против «полностью независимой Турции», Анкара продолжит борьбу с террористическими угрозами.