ВВС Турции атаковали 32 объекта РПК в Сирии и Ираке в ответ на теракт

CentralAsia (CA) - Турецкая авиация проводит операцию против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Сирии и Ирака после теракта в Анкаре, сообщает TRT Haber со ссылкой на Минобороны страны.

«23 октября 2024 года была проведена операция ВВС против террористических объектов на севере Ирака и Сирии, чтобы предотвратить террористические нападения на наш народ и силы безопасности путем нейтрализации РПК... В общей сложности уничтожено 32 объекта, принадлежащих террористам. Операции продолжатся»,— сказано в комментарии ведомства.

Ранее возможную причастность представителей РПК к теракту в Анкаре допустил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Вечером 23 октября у въезда в штаб-квартиру аэрокосмической компании TUSAS, занимающейся проектированием и модернизацией авиации, прогремели два взрыва. Предварительно, взорвался автомобиль, затем началась перестрелка. Погибли 5 человек, пострадали 22. Двое исполнителей теракта убиты.