МИД Казахстана не хочет, чтобы страну использовали для обхода санкций против России

CentralAsia (KZ) - Заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко заявил, что власти страны не хотят, чтобы территория страны использовалась для обхода введенных в отношении России санкций.

«Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы нашу территорию использовали для обхода санкций»,— сказал Василенко в интервью польскому информагентству РАР.

По словам замминистра, позиция Казахстана «известна и понятна» как западным странам, так и в России. Замминистра иностранных дел подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для того, чтобы обхода санкций не происходило, поскольку республика «не желает введения вторичных санкций».

Василенко отметил, что в двусторонних отношениях между Астаной и Москвой «проблем нет», но существуют «разные вопросы», так как отношения двух соседних государств «очень разнообразны».

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