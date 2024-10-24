ЦИК Молдовы утвердил итоги президентских выборов

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CentralAsia (CA) - Центральная избирательная комиссия Молдовы утвердила итоги выборов президента, которые прошли 20 октября. Во второй тур выходят действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор республики Александр Стояногло.

В первом туре Санду поддержали 42,49% голосовавших, Стояногло — 25,95%, следует из данных на сайте ЦИК. Второй тур назначен на 3 ноября.

«Голосование во втором туре будет осуществляться на основе тех же списков избирателей, которые использовались в первом туре голосования»,— говорится в заявлении ведомства.

Согласно данным молдавского ЦИК, в первом туре проголосовало более 1,5 млн человек. В это же время в стране прошел референдум о евроинтеграции. За вступление Молдовы в Евросоюз проголосовало 50,46% респондентов.

Санду по итогам первого тура заявила, что в стране якобы действовали связанные с иностранными силами «преступные группировки». Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано обвинил во вмешательстве в выборы Россию. Молдавская полиция сообщала, что более 400 человек получили на президентских выборах деньги в обмен на свои голоса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения в адрес РФ бездоказательными.