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Лукашенко объявил о намерении переизбираться на седьмой срок
Предыстория: Выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко будет переизбираться на новый срок на предстоящих выборах. О своем решении он заявил российской телеведущей Ольге Скабеевой на саммите БРИКС в Казани. Президентские выборы в Беларуси пройдут 26 января 2025 года.

Журналистка спросила белорусского президента, пойдет ли он на предстоящие выборы. «Да, Оля, пойду!» — приводит телеведущая ответ Александра Лукашенко в своем Telegram-канале.

Александр Лукашенко находится у власти с 1994 года. Сейчас подходит к концу его шестой президентский срок. Последние выборы в Беларуси прошли в 2020 году, Александр Лукашенко набрал в первом туре 80,1% голосов. После оглашения результатов в стране несколько месяцев шли масштабные протестные акции.

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