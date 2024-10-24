Во Флориде 13 человек погибли из-за распространившейся после ураганов бактерии

CentralAsia (CA) - В американском штате Флорида, пострадавшем от ураганов «Хелен» и «Милтон», 13 человек погибли в результате заражения бактерией Vibrio vulnificus. Всего в штате зарегистрировано 76 случаев заболевания, что на 30 больше, чем в прошлом году, следует из данных местного Минздрава.

New York Post со ссылкой на Минздрав Флориды пишет, что паводковые воды, оставшиеся после ураганов, стали благоприятной средой обитания для различных бактерий, включая Vibrio vulnificus. Человек может заразиться ею при попадании морской воды на открытые раны или употреблении сырых морепродуктов. Среди симптомов — повышение температуры тела, озноб, снижение кровяного давления и повреждения кожи.

По данным CNN, после урагана «Хелен», обрушившегося на Флориду 26 сентября, число случаев заражения Vibrio vulnificus возросло с 6 до 76. В округе Пинеллас, где в начале сентября не зарегистрировали ни одного случая, заразились 13 человек. По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США в среднем регистрируется от 150 до 250 случаев заражения Vibrio vulnificus. Умирает примерно каждый пятый заразившийся.

Из-за урагана «Хелен» во Флориде погибли 200 человек, а обрушившийся на штат 5 октября «Милтон» унес жизни 17 человек. Ураганы сопровождались цунами и торнадо, от которых особенно пострадали округа Хиллсборо и Пинеллас. По разным оценкам, ущерб от «Хелен» и «Милтона» в сумме составляет $195 млрд до $230 млрд.