На Солнце произошла вспышка высочайшего класса X
- Азия и мир, общество
- 14:50, 24 октября 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - На Солнце произошла вспышка, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
«24 октября в 6:57 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3869 (S16E76) зарегистрирована вспышка X3.3 продолжительностью 44 минуты», — говорится в сообщении.
Последний раз астрономы зафиксировали крупную вспышку класса X на Солнце с выбросом в сторону Земли 9 октября. Об этом сообщали ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук (РАН).
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