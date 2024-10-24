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На Солнце произошла вспышка высочайшего класса X
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  На Солнце произошла вспышка, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

«24 октября в 6:57 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3869 (S16E76) зарегистрирована вспышка X3.3 продолжительностью 44 минуты», — говорится в сообщении.

Последний раз астрономы зафиксировали крупную вспышку класса X на Солнце с выбросом в сторону Земли 9 октября. Об этом сообщали ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук (РАН).

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