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Во всех аэропортах Турции объявлен «оранжевый» уровень тревоги в связи с возможными терактами
Предыстория: Вблизи Анкары произошел теракт, есть погибшие и раненые

CentralAsia (CA) -  Уровень угрозы во всех аэропортах Турции поднят в четверг до «оранжевого» в связи с риском терактов в воздушных гаванях после теракта в Анкаре, сообщает Hürriyet.

«Меры безопасности в Турции усилены после теракта в Анкаре... Уровень угрозы повышен до «оранжевого» в связи с планами террористических группировок осуществить теракты в аэропортах», - сообщает газета.

По ее данным, тщательно проводятся проверки въезжающих на территорию аэропортов автомобилей, сотрудники охраны проверяют документы пассажиров.

Стамбульский аэропорт Сабихи Гёкчен на востоке города предупредил в соцсетях пассажиров о дополнительных проверках в аэропорту и призвал прибывать минимум за три часа до вылета.

Теракт произошел в среду в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Жертвами теракта стали пять человек, пострадали 22. Власти Турции предполагают, что теракт в Анкаре осуществили, вероятнее всего, члены «Рабочей партии Курдистана» (запрещенной в Турции террористической организации), сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

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