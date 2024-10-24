Будет создана Национальная система Монголии по уходу за пожилыми людьми

CentralAsia (MNG) - Министерство семьи, труда и социальной защиты Монголии намерено разработать национальную систему ухода за пожилыми людьми.

В соответствии с этой инициативой будет организовано выявление рисков для пожилых людей по всей стране, будут внесены поправки в правовые положения об уходе за пожилыми людьми, а также будут подготовлены специалисты здравоохранения и персонал больниц, прошедшие обучение по уходу за пожилыми людьми. Кроме того, в каждом аймаке, сомоне и районе будут созданы центры развития для пожилых людей, чтобы поддерживать их активный образ жизни и участие в общественной жизни, на основе имеющихся ресурсов.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Энх-Амгалан Лувсанцэрэн провел обсуждения по этому вопросу с должностными лицами и представителями Министерства здравоохранения Монголии, Главного управления социального страхования, Национального центра геронтологии и неправительственных организаций, работающих в сфере ухода за пожилыми людьми.

Министерство семьи, труда и социальной защиты сообщило, что Программа действий правительства на 2024–2028 годы включает пять целей по улучшению социальной защиты и поддержки пожилых людей, одной из которых является развитие ухода за пожилыми людьми и расширение участия частных предприятий и неправительственных организаций.

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