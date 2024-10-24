Таджикистан осудил нападение террористов на Turkish Aerospace в Анкаре

CentralAsia (TJ) - Власти Таджикистана осудили атаку террористов на штаб-квартиру турецкой аэрокосмической компании Turkish Aerospace (TUSAŞ) в Анкаре.

«Мы с чувством глубокой печали восприняли известие о террористическом акте, совершенном на заводе TUSAŞ в Анкаре. Таджикистан решительно осуждает этот террористический акт, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители. Выражаем глубокие соболезнования семьям, которые потеряли своих родных и близких, а пострадавшим – скорейшего выздоровления», - говорится в заявлении МИД республики.

Террористы (по предварительным данным, их было трое) атаковали штаб-квартиру турецкой аэрокосмической компании Turkish Aerospace (TUSAŞ) под Анкарой 23 октября. Они привели в действие взрывное устройство, после чего началась перестрелка. В результате 5 человек погибли, еще 22 получили ранения. Были убиты и двое нападавших – мужчина и женщина.

В организации теракта власти подозревают курдских сепаратистов. С нападением, скорее всего, связана запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана, заявил глава МВД Турции Али Ерликая.

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