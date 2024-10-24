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Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР

CentralAsia (CA) -  Нижняя палата российского парламента 24 октября ратифицировала договор «о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.» Он был подписан 19 июня 2024 года во время визита Владимира Путина в Пхеньян, после чего президент РФ внес его в Госдуму.

«Договор в полной мере учитывает сложившуюся геополитическую ситуацию и выводит отношения России и Северной Кореи на новый — союзнический уровень», — заявил председатель профильного комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (цитата по «Интерфаксу»).

Договор вступит в силу после того, как стороны обменяются ратификационными грамотами.

По договору стороны обязуются незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран. Россия и КНДР также смогут проводить совместные учения «в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны». Договор предусматривает сотрудничество и в других сферах — в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, спорте, туризме, в борьбе с терроризмом и развитии информационной безопасности. Новый документ заменяет Договор о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договор о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, а также Московскую и Пхеньянскую декларации 2000 и 2001 годов.

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