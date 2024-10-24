В Казахстане школьники держали одноклассницу в секс-рабстве: Суд будет в закрытом режиме

CentralAsia (KZ) - Сенатор и бывший вице-министр МВД Казахстана Марат Кожаев считает, что журналисты часто «поднимают шум» вокруг резонансных инцидентов, как сексуализированное рабство школьницы в Кызылорде, но это никак не влияет на ход расследования подобных дел и приговоры судов.

Журналисты спросили у Кожаева, есть ли гарантии, что всех виновных накажут.

«Мне всегда интересно наблюдать за логикой журналистов. Вы считаете, что если вы поднимете шум… Да, это стимулирует более тщательно относиться к процессуальной оценке (обстоятельств дела. — прим. ред.). Но в суде ценятся только процессуальные доказательства, не тот шум, который вы поднимаете в социальных сетях. При наличии доказательств виновные, как правило, получают наказание», — высказал мнение Кожаев в кулуарах сената.

Он считает, что общественность «узнает истину», когда дело поступит в суд. Там изучат все детали и нюансы произошедшего, на основе которых можно будет оценивать степень вины участников и справедливость наказания.

Затем журналисты уточнили, была бы семья девочки в безопасности, если бы не было общественного резонанса.

«Я следователь с 30-летним стажем, и на моей памяти таких происшествий было достаточно много. И без общественного резонанса принимались соответствующие справедливые и объективные решения. У нас достаточно большое количество преступников сидит в тюрьме по делам, где не было никакого резонанса», — добавил он.

Также он подчеркнул, что процесс по делу будет закрытым из–за возраста фигурантов дела.

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