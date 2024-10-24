Армения и Азербайджан договорились по всем принципиальным вопросам для достижения мира, - Пашинян

CentralAsia (CA) - Армения и Азербайджан договорились по всем принципиальным вопросам для достижения мира, заявил армянский премьер Никол Пашинян на заседании формата «аутрич» /«БРИКС плюс» на саммите в Казани, передает РБК.

По его оценке, мирный договор согласован на 80-90%, уже готовы формулировки обоюдного признания территориальной целостности, взаимного отсутствия территориальных претензий и обязательстве не выдвигать таких требований в будущем, а также установлении дипломатических отношений.

«Наша оценка такова — уже на сегодняшний день в согласованном содержании проект договора формулирует, адресует и решает все принципиальные вопросы, необходимые для установления прочного фундамента для мира и нормализации отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, и мы предлагаем Азербайджану подписать этот договор», — сказал Пашинян.

Пашинян также предложил властям Азербайджана обеспечить транспортное сообщение с их эксклавом — городом Нахичевань по упрощенной процедуре пограничного и таможенного контроля.

«Направление восток — запад можно использовать еще и для транспортно-коммуникационной связи между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой. Мы предложили Азербайджану механизмы упрощенных процедур пограничного и таможенного контроля, а также обеспечение дополнительных мер безопасности с учетом юрисдикции и полного уважения суверенитета обеих стран»,— сказал Пашинян на заседании в рамках саммита БРИКС.

По словам премьера Армении, обеспечить связь с Нахичеванью — желание и обязательство Еревана. При этом он отверг утверждения, что армянские власти согласились на участие третьей страны в обеспечении безопасности на ее суверенной территории.