ЕБРР поможет создать центр обработки данных и обеспечить кибербезопасность в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Монголия будет сотрудничать с ЕБРР в ускорении цифровой экономики

Министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии Баатархуу Цэнд принял постоянного представителя Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Монголии Ханнеса Такача 21 октября 2024 года.

На встрече министр Баатархуу подчеркнул, что два из 14 мегапроектов в сфере инфраструктуры и развития, реализуемых Объединенным правительством Монголии, связаны с областями цифрового развития, инноваций и коммуникаций. Г-н Баатархуу также отметил, что рабочая группа сосредоточена на разработке правовой базы для больших данных и искусственного интеллекта.

Министр Баатархуу выразил благодарность ЕБРР за рекомендации по улучшению Национальной системы идентификации и аутентификации (DAN) и обеспечению ее безопасности. Кроме того, г-н Баатархуу отметил: «Государственные учреждения Монголии стремятся использовать «XУP» и «DAN» для упрощения обмена информацией, предоставления надежных государственных услуг гражданам и предприятиям и устранения бумажных документов. Кроме того, министерство планирует создать зону беспилотников».

Министерство цифрового развития, инноваций и коммуникаций предложило сотрудничать с ЕБРР в создании цифровой экономики в Монголии и в проекте развития программы «Esign Client» с целью нормализации использования цифровых подписей в течение ближайших четырех лет.

Постоянный представитель ЕБРР в Монголии Ханнес Такач выразил готовность Банка предоставить консультации по определению возможностей и проблем в ускорении цифровой экономики в Монголии, а также начать вторую фазу технической помощи ЕБРР Монголии. Г-н Ханнес Такач отметил потенциал сотрудничества в создании центра обработки данных и обеспечении кибербезопасности в Монголии.

В конце встречи министр Баатархуу выразил намерение сотрудничать с ЕБРР в создании совместного инвестиционного фонда, поддерживающего монгольские стартапы.

источник: МiddleAsianNews

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