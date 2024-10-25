США и Южная Корея используют эту технологию на своих спутниках, поэтому ей можно доверять, — посол Франции

CentralAsia (MNG) -

Правительство Монголии объявило о реализации 14 мегапроектов, два из которых будут реализованы совместно с Францией. Посол Франции высказала свое мнение о мегапроекте по созданию национального спутника Монголии.

«В ходе визита президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа во Францию ​​в октябре 2023 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между тогдашним Министерством цифрового развития, инноваций и коммуникаций и французской космической компанией Thales Alenia в области определения технических условий национального спутника связи и разработки проекта контракта, что положило начало сотрудничеству.

Хотя стоимость проекта высока, наиболее важными являются выгоды, которые он принесет Монголии в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Мы все рады, что Франция поддерживает и сотрудничает с национальным спутниковым проектом Монголии.

Кроме того, технология, использованная в проекте, используется на международном уровне с 2019 года, и ей можно доверять, поскольку именно эту технологию используют в своих спутниках такие развитые страны, как США, Южная Корея и Индонезия», — сказала г-жа Корин Перейра да Силва, посол Франции в Улан-Баторе.

источник: МiddleAsianNews

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