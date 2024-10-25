СП Thiess-Khishig Arvin выиграло контракт на подземный проект Оюу-Толгой

CentralAsia (MNG) -

СП будет отвечать за выполнение подземных работ по укреплению грунта и освоению территории на монгольском участке.

Совместное предприятие Thiess-Khishig Arvin (TKAJV) заключило новый контракт на оказание услуг по добыче полезных ископаемых на подземном медно-золотом месторождении Оюу-Толгой в Монголии.

В рамках нового трехлетнего соглашения совместное предприятие Thiess-Khishig Arvin вернется к подземным горным работам на монгольском участке после предыдущих успешных работ по строительству двух наклонных спусков протяженностью 6,5 км.

В соответствии с контрактом совместное предприятие будет отвечать за выполнение подземных работ по поддержке грунта и освоению, для выполнения этих задач будет выделено более 300 сотрудников Thiess.

Проект Оюу Толгой, расположенный в аймаке Өмнөговь, потребовал инвестиций на сумму более 7 млрд долларов США. Совладельцами являются Rio Tinto, которой принадлежит 66% акций, и правительство Монголии, которому принадлежат оставшиеся 34%. Rio Tinto контролирует работу от имени владельцев.

Открытая добыча на медно-золотом месторождении началась в 2011 году, а в 2013 году началось производство медного концентрата на медной обогатительной фабрике на этом участке. Говорят, что концентрат является крупнейшим промышленным объектом, когда-либо построенным в Монголии.

Существующая инфраструктура проекта Оюу-Толгой рассчитана на поддержку горнодобывающих работ на десятилетия вперед.

В марте 2023 года на медно-золотом руднике Оюу-Толгой началась подземная добыча, что позволило ему стать высокоэффективным интегрированным предприятием по добыче меди, сочетающим как наземную, так и подземную добычу.

По оценкам, на пике производства монгольский медно-золотой проект будет производить 500 000 тонн меди в год.

Председатель правления и генеральный директор компании Thiess Майкл Райт сказал: «Заключение этого контракта не только подтверждает наши прочные отношения с Оюу-Толгоем, но и демонстрирует нашу приверженность совершенству в предоставлении услуг и нашу неизменную приверженность Монголии, где мы работаем с момента основания компании в 2007 году.

«Наш послужной список безопасной и надежной работы под землей стал ключом к завоеванию доверия наших клиентов и заинтересованных сторон, и мы с нетерпением ждем возможности развить этот успех, когда мы снова приступим к основным горнодобывающим работам на руднике Оюу-Толгой».

источник: МiddleAsianNews

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