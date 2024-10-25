МУС передал в Ассамблею стран-членов дело Монголии, не арестовавшей Путина

CentralAsia (MNG) - Международный уголовный суд (МУС) заявил, что передал на рассмотрение Ассамблеи государств-участников Римского статута дело Монголии, которая не оказала содействия по аресту и выдаче суду президента РФ Владимира Путина во время его визита в страну.

«Сегодня, 24 октября 2024 года, Палата предварительного производства II Международного уголовного суда постановила, что Монголия, не арестовав г-на Путина, когда он находился на ее территории, и не выдав его Суду, не выполнила просьбу Суда о сотрудничестве с Судом, что противоречит положениям Римского статута», — говорится в заявлении суда, опубликованном в четверг.

Путин посетил Монголию с официальным визитом 2-3 сентября.

В суде отметили, что Монголия таким образом помешала МУС осуществлять свои функции и полномочия по статье 87(7) Римского статута.

«Ввиду серьезного отказа Монголии сотрудничать с судом Палата сочла необходимым передать этот вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников», — говорится в заявлении.

В МУС напомнили, что государства-участники Римского статута и те, кто признает юрисдикцию суда, обязаны арестовывать и выдавать лиц, подпадающих под действие ордеров, вне независимости от их официального положения или гражданства.

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