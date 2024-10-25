Индия изучает возможность импорта угля из Монголии через Россию

CentralAsia (MNG) - Правительство Индии изучает возможность импорта коксующегося угля из Монголии через территорию России. Об этом заявил изданию Deccan Herald источник в правительственных кругах южноазиатской республики.

«Этот маршрут позволит Индии избежать чрезмерной зависимости от транзита через Китай. Несмотря на более длинный маршрут, Индия намерена диверсифицировать источники коксующегося угля для своей сталелитейной промышленности за счет импорта угля из Монголии», — сказал он.

Индийское правительство направило делегацию в Улан-Батор для переговоров. Это было сделано по просьбе индийских компаний после нестабильных поставок коксующегося угля из Австралии в 2023 году. «Богатая ресурсами Монголия может предложить индийским компаниям коксующийся уголь более высоких сортов, который на 50 долларов дешевле австралийского», — добавил источник.

Индийские компании потребляют около 70 млн метрических тонн коксующегося угля в год, 85% потребностей в котором удовлетворяется за счет импорта из Австралии, России, США и других стран. В первой половине начавшегося в апреле 2024-2025 финансового года Индия импортировала 29,4 млн тонн коксующегося угля, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2023-2024 финансового года.

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