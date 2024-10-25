Премьер-министр представит о ходе реализации политики возрождения сухопутных портов

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр сегодня доложит о ходе реализации Политики возрождения сухопутных портов, включенной в «Новую политику возрождения».

Сегодня состоится заседание парламента. В начале заседания будет обсуждаться проект бюджета на 2025 год. После этого премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай представит информацию о ходе реализации Политики возрождения сухопутных портов, изложенной в «Новой политике возрождения».

Недавно он принял участие в расширенном заседании Совета глав правительств государств-членов и государств-наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества. По пути обратно он работал в Китае 21 октября. В это время он встретился с Лу Гоюэ, председателем совета директоров China Energy Group.

2 апреля 2024 года правительства Монголии и Китая подписали соглашение о совместном строительстве трансграничного железнодорожного моста на участке сухопутных портов «Гашуунсухайт-Ганцмод».

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай выразил намерение ускорить строительство приграничного соединения и моста. Председатель совета директоров China Energy Group Лу Гоюэ поддержал это предложение и выразил заинтересованность в сохранении стабильного и долгосрочного партнерства с Монголией.

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