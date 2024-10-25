В МВД Турции раскрыли личность одного из террористов в Анкаре

CentralAsia (CA) - Правоохранительные органы идентифицировали личность одного из исполнителей теракта в Анкаре и выяснили, что он член Рабочей партии Курдистана (РПК считается в Турции террористической организацией). Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Его имя — Али Орек, псевдоним — Ройгер. Он был членом РПК.

Он добавил, что продолжаются попытки идентифицировать женщину, которая тоже принимала участие в теракте.

23 октября произошло нападение на объект авиационного завода TUSAŞ в районе Кахраманказан в Анкаре. Сначала у здания произошел взрыв, после чего боевики с автоматами проникли через проходную. Источники A Haber рассказали, что они подъехали к зданию на автомобиле такси и сначала бросили ручную гранату. В результате атаки погибли пять человек, 22 пострадали. МВД Турции сообщило о ликвидации двух террористов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить борьбу с террористическими угрозами. В тот же день Минобороны страны отчиталось об уничтожении 32 объектов РПК в Ираке и Сирии.