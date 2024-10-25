CentralAsia (MNG) - По приглашению президента Хурэлсуха Ухнаа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28-29 октября посетит Монголию с государственным визитом.
Данный государственный визит проходит спустя 16 лет после официального визита президента Казахстан на уровне главы государства в 2008 году.
В рамках визита Хурэлсух Ухнаа и Касым-Жомарт Токаев проведут официальные переговоры. Они планируют рассмотреть достижения и прогресс двусторонних отношений за последние 30 лет и обсудить, как поднять традиционные дружеские отношения на новый уровень.
Переговоры также будут сосредоточены на обогащении и развитии экономического сотрудничества и углублении взаимодействия на международных и региональных площадках.
Кроме того, в ходе визита будут заключены документы между правительствами и организациями, которые внесут значительный вклад в укрепление правовой основы двусторонних отношений и расширение сотрудничества в таких секторах, как транспорт, логистика, сельское хозяйство, ветеринария, информационные технологии, культура и туризм.
Дипломатические отношения между Монголией и Казахстаном установлены 22 января 1992 года.
источник: MiddleAsianNews