Путин ответил на вопрос об отправке северокорейских солдат в Россию

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани прокомментировал сообщения о том, что северокорейские военные прибыли на территорию России.

Журналист NBC News задал Путину вопрос о спутниковых снимках, которые якобы показывают, что северокорейские военные находятся в России. «Что они там делают и не будет ли это еще большей эскалацией в украинской войне?» — спросил корреспондент.

«Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит они что-то отражают. Хочу обратить ваше внимание, что не действия России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный прежде всего США. <…> А затем нас в течение восьми лет обманывали, когда говорили о том, что хотят разрешить конфликт на Украине мирными средствами путем минских соглашений», — сказал Путин.

Вернувшись к теме отношений с КНДР, Путин напомнил, что 24 октября Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей.

«Там есть статья 4. Мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации этой статьи 4, но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим как будет развиваться этот процесс», — сказал Путин.

В ст. 4 договора говорится, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».

В октябре южнокорейская разведка сообщила, что 1,5 тыс. солдат из Северной Кореи находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке и предположительно будут отправлены в зону боевых действий. 18 октября разведывательная служба Южной Кореи опубликовала спутниковые снимки, на которых, как утверждается, изображено перемещение северокорейских солдат в Россию и военные объекты для их подготовки.

МИД России называл сообщения об отправке военных КНДР в Россию вбросами и шумихой, а представитель КНДР при ООН — беспочвенными слухами.