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Казахстан начал переговоры о производстве турецких беспилотников Bayraktar

CentralAsia (KZ) -  Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков провел переговоры с гендиректором компании Baykar Defence Халуком Байрактаром о размещении в республике производства тактических беспилотников. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Переговоры прошли на полях ІV Международной выставки оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA EXPO-2024 в Стамбуле. В ведомстве назвали встречу «продуктивной».

«Стороны пришли к соглашению о выработке дорожной карты по вопросу локализации производства тактических беспилотных авиационных систем и барражирующих боеприпасов оперативного уровня на территории нашей страны», — указали в пресс-службе.

Отмечается, что в последние несколько лет Казахстан вел переговоры о локализации производства других турецких беспилотников — Anka. 10 мая 2022 года в Анкаре был подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве между АО «НК «Казахстан Инжиниринг» и Turkish Aerospace — производителем этих дронов. Согласно документу, на базе дочерней компании «Казахстан Инжиниринг» будет организована линия сборки и технического обслуживания беспилотных летательных аппаратов. Сообщалось, что производство может стартовать в 2024 году, однако этого до сих пор не произошло.

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