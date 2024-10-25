Президент Грузии допустила свой арест в случае победы правящей партии

- Азия и мир, политика
- 11:21, 25 октября 2024
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CentralAsia (CA) - Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в случае победы на парламентский выборах правящей партии «Грузинская мечта» она может быть арестована, сообщает телеканал Mtavari.
На пресс-конференции главу государства спросили, что будет если правящая партия победит.
«Если это произойдет, мне, вероятно, будет объявлен импичмент, и я попаду в тюрьму», — сказала Зурабишвили.
Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. По данным на 23 октября, среди всех политических сил лидирует «Грузинская мечта» — за нее готовы проголосовать 35% избирателей. На втором и третьем местах располагаются оппозиционные «Коалиция за перемены» (19%) и «Единство — Национальное движение» (16%).
Оппозиция критикует правящую партию за улучшение отношений с Россией, а также принятие законов об иноагентах и запрете «ЛГБТ-пропаганды». Эти законы стали причиной фактической приостановки включения Грузии в Евросоюз.
Зурабишвили обещала вернуть страну на «европейский путь». В сентябре она объявила о планах выдвинуться на второй президентский срок.