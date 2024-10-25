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Президент Грузии допустила свой арест в случае победы правящей партии
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили

CentralAsia (CA) -  Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в случае победы на парламентский выборах правящей партии «Грузинская мечта» она может быть арестована, сообщает телеканал Mtavari.

На пресс-конференции главу государства спросили, что будет если правящая партия победит.

«Если это произойдет, мне, вероятно, будет объявлен импичмент, и я попаду в тюрьму», — сказала Зурабишвили.

Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. По данным на 23 октября, среди всех политических сил лидирует «Грузинская мечта» — за нее готовы проголосовать 35% избирателей. На втором и третьем местах располагаются оппозиционные «Коалиция за перемены» (19%) и «Единство — Национальное движение» (16%).

Оппозиция критикует правящую партию за улучшение отношений с Россией, а также принятие законов об иноагентах и запрете «ЛГБТ-пропаганды». Эти законы стали причиной фактической приостановки включения Грузии в Евросоюз.

Зурабишвили обещала вернуть страну на «европейский путь». В сентябре она объявила о планах выдвинуться на второй президентский срок.

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