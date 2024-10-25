Президент McDonald's назвал возможную причину отравления бургерами в США

CentralAsia (CA) - Случаи заражения кишечной палочкой в сети McDonald's в некоторых американских штатах могут быть связаны с луком, который используется в четвертьфунтовых чизбургерах (Роял чизбургер). Об этом сообщил президент McDonald's USA Джо Эрлингер.

«Сегодня после консультаций с регулирующими органами <...> мы решили убрать нарезанный лук, который используется в четвертьфунтовых чизбургерах в заведениях в отдельных штатах», — заявил он.

Эрлингер добавил, что было также принято решение временно убрать из меню эти чизбургеры в некоторых штатах.

Как отметили в McDonald's USA, нарезанный лук закупали у одного поставщика, который обслуживает три распределительных центра.

Компания Taylor Farms, которая поставляет желтый лук McDonald's, объявила 23 октября об отзыве некоторых партий, произведенных на предприятии в Колорадо.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США продолжает расследование инцидентов. По словам его представителей, пока неясно, какой именно ингредиент в бургере оказался заражен. Также сообщили, что число заболевших может возрасти.

По данным центра, в число затронутых штатов входят Орегон, Юта, Монтана, Вайоминг, Колорадо, Небраска, Канзас, Айова, Миссури и Висконсин.

Ранее стало известно, что в десяти штатах США зафиксирована вспышка кишечной палочки, пострадали 49 человек, еще один умер, десять человек госпитализированы, сообщила пресс-служба Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Первый случай выявили 27 сентября, последний — 11 октября. Большинство пострадавших рассказали, что перед недомоганием съели роял чизбургер в заведениях сети ресторанов McDonald's.