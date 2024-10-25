экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Северная Корея забросала Сеул листовками с нападками на президента и первую леди

CentralAsia (CA) -  На улицах Сеула 24 октября обнаружили северокорейские пропагандистские листовки, предположительно, сброшенные с воздушных шаров, сообщает газета Maeil.

Во многих из них содержатся негативные оценки президента Южной Кореи Юн Сук Ёля и первой леди Ким Кён Хи. Это первый случай, когда северокорейское правительство непосредственно отправило антиюжнокорейские листовки через границу.

Также сообщается, что южнокорейские военные подтвердили, что КНДР вновь запустила воздушные шары с предполагаемым мусором в столичный регион и на восток страны. Возобновление этой «кампании» происходит на фоне роста напряженности на Корейском полуострове.

С конца мая Пхеньян отправляет тысячи воздушных шаров с мусором в разные районы Южной Кореи, утверждая, что это ответ на пропагандистские листовки, отправляемые южнокорейскими активистами в Северную Корею.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com