Северная Корея забросала Сеул листовками с нападками на президента и первую леди

CentralAsia (CA) - На улицах Сеула 24 октября обнаружили северокорейские пропагандистские листовки, предположительно, сброшенные с воздушных шаров, сообщает газета Maeil.

Во многих из них содержатся негативные оценки президента Южной Кореи Юн Сук Ёля и первой леди Ким Кён Хи. Это первый случай, когда северокорейское правительство непосредственно отправило антиюжнокорейские листовки через границу.

Также сообщается, что южнокорейские военные подтвердили, что КНДР вновь запустила воздушные шары с предполагаемым мусором в столичный регион и на восток страны. Возобновление этой «кампании» происходит на фоне роста напряженности на Корейском полуострове.

С конца мая Пхеньян отправляет тысячи воздушных шаров с мусором в разные районы Южной Кореи, утверждая, что это ответ на пропагандистские листовки, отправляемые южнокорейскими активистами в Северную Корею.