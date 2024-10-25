В США подан первый иск к McDonald's после массовых отравлений бургерами

CentralAsia (CA) - Житель Колорадо Эрик Стелли подал иск к сети ресторанов быстрого питания McDonald's в связи с пищевым отравлением, вызванным «Роял чизбургером» (Quarter Pounder). Это первый иск к компании после массовых отравлений в нескольких штатах.

Иск от лица Эрика Стелли был подан 23 октября юридической фирмой Ron Simon & Associates. В пресс-релизе фирмы сообщается, что Эрик Стелли обратился за медицинской помощью с признаками отравления 8 октября — спустя четыре дня после того, как поел еду из McDonald's в городе Грили. Медики подтвердили заражение инфекцией E. coli, вызванной кишечной палочкой. Стелли требует возместить ущерб в размере более $50 тыс.

Ранее стало известно, что в десяти штатах США зафиксирована вспышка кишечной палочки, пострадали 49 человек, еще один умер, десять человек госпитализированы, сообщила пресс-служба Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Первый случай выявили 27 сентября, последний — 11 октября. Большинство пострадавших рассказали, что перед недомоганием съели роял чизбургер в заведениях сети ресторанов McDonald's.

В McDonald's заявили, что спровоцировать вспышку отравлений мог лук в бургерах. Компания Taylor Farms, которая его поставляла, объявила об отзыве некоторых партий, произведенных на предприятии в Колорадо. Сами бургеры McDonald's временно убрал из меню в нескольких штатах.