При правительстве Узбекистана создано Агентство миграции

- Узбекистан, общество
- 15:04, 25 октября 2024
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CentralAsia (UZ) - Деятельность Агентства внешней трудовой миграции (АВТМ) при Министерстве занятости и сокращения бедности Узбекистана прекращена. Вместо него при кабинете министров образовано Агентство миграции – согласно указу президента «О первоочередных мерах по реформированию системы управления миграционными процессами».
Агентству передадут Фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом. На его базе создадут Фонд миграции.
Агентство будет уполномоченным республиканским органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере осуществления внешней трудовой миграции, координирует деятельность государственных органов, оказывает государственные услуги в сфере миграции.
В частности, агентство будет:
- контролировать процесс отправки граждан на работу за рубеж;
- лицензировать деятельность частных агентств занятости;
- разрабатывать международные проекты в сфере миграции;
- организовывать подготовку узбекских трудовых мигрантов;
- оказывать правовую и социальную защиту узбекистанцам, работающим за рубежом;
- расширять связи с узбекскими диаспорами и соотечественниками.
Агентство миграции возглавит бывший министр занятости и сокращения бедности, руководитель АВТМ Бехзод Мусаев. В сентябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил АВТМ ускорить работу по освоению узбекистанцами высокодоходных рынков труда за рубежом. Хокимы (главы администраций городов, районов и областей) и дипломатические представительства Узбекистана будут в равной степени ответственны за судьбу граждан республики, работающих за границей по линии АВТМ.