В Греции священников подозревают в отмывании денег через ночные клубы

CentralAsia (CA) - Двух высокопоставленных священников католической церкви в Греции подозревают в отмывании денег через операторов ночных клубов на Пелопоннесе, сообщает Euronews.

Инвестиции в ночные клубы на деньги из казны католической церкви Греции выявило управление по борьбе с отмыванием денег. В их поле зрения попали два священника, занимающие высокие посты в иерархии, против которых появились доказательства растраты миллионов евро со счетов, которыми они управляли. По имеющимся данным, около 3 миллионов евро они вложили в ночные клубы.

Предполагается, что получателями этих денег стали пять операторов ночных клубов на Пелопоннесе.

По данным следствия, отмывание денег таким способом началось около восьми лет назад. Управление приступило к расследованию после того, как банки отметили несколько крупных транзакций как подозрительные. Последний подозрительный перевод на сумму 50 000 евро был обнаружен несколько дней назад. В результате расследования управление вышло на двух священников, а затем и пяти бизнесменов.

Прокуратура начала уголовное расследование против двух священников на предмет растраты, а частных предпринимателей – на предмет отмывания денег.

Католическая церковь Греции заявила, что не располагает никакой информацией.

«После сегодняшних сообщений в прессе о растрате и отмывании денег мы заявляем, что у нас нет никакой официальной информации по этому вопросу. Поэтому мы ожидаем новой информации от компетентных органов, чтобы занять официальную позицию по этому вопросу», – говорится в заявлении церкви.