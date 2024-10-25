Путин заявил, что ВСУ потеряли управление войсками в Курской области

Владимир Путин, президент России

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин рассказал о ходе боевых действий в Курской области. По его словам, Украина потеряла «стабильное управление» своими войсками на этой территории.

«В настоящее время предпринимаются попытки их (солдат ВСУ) деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении, потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, стабильное управление войсками потеряно»,— сказал Владимир Путин в интервью «России 1», отрывок из которого опубликовала журналист Ольга Скабеева в Telegram.

Вчера, 24 октября, Владимир Путин во время выступления на закрытии саммита БРИКС сказал, что российские военные блокировали около 2 тыс. украинских солдат на территории Курской области. Попытки «разблокировать эту группировку извне» он назвал безуспешными. Бои в регионе продолжаются с 6 августа.