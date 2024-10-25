На парламентских выборах в Узбекистане досрочно проголосовали более миллиона человек

CentralAsia (UZ) - На выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) Узбекистана и местные органы власти досрочно проголосовали 1 015 948 граждан. Такую статистику привела Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в своем Telegram-канале.

Ведомство также обнародовало данные по республике. В разрезе регионов наибольшее число людей, досрочно отдавших свой голос за понравившегося кандидата, наблюдалось в Ферганской области — 219455 избирателей.

Далее следуют:

Самаркандская область — 181925;

Кашкадарьинская область — 153365;

Бухарская область — 109930.

Наименьшее число тех, кто принял участие в выборах досрочно, зафиксирован в Джизакской и Хорезмской областях — 6933 и 6056 человек соответственно.

Досрочное голосование проходило с 16 по 23 октября. В нем приняли участие граждане, которые в день выборов не смогут находиться по месту жительства.

Кроме того, было организовано досрочное голосование на избирательных участках, созданных при дипломатических и иных представительствах Узбекистана за рубежом. Но статистики по проголосовавшим за пределами республики на данный момент нет.

Очередные выборы в нижнюю палату парламента Узбекистана и местные органы власти пройдут 27 октября. По их итогам будут избраны 150 депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, 65 депутатов Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, а также депутаты областных, Ташкентского и 208 районных (городских) кенгашей (советов).

Выборы в парламент впервые пройдут по смешанной избирательной системе – мажоритарно-пропорциональной. 75 депутатов изберут по одномандатным округам по мажоритарной системе (голосование за кандидата), а остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии по пропорциональной системе (голосование за список кандидатов).