В выходные в Узбекистане ожидается неустойчивая погода

CentralAsia (UZ) - Сегодня и в выходные дни на территорию Узбекистана с юго-запада распространится влажная воздушная масса, ожидается неустойчивый характер погоды.

Как сообщает Узгидомет, сегодня во второй половине дня по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям и к вечеру по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям пройдет дождь. По остальной территории осадков не ожидается.

В субботу, 26 октября, по Узбекистану ночью и утром местами пройдут дожди. Днем осадков не ожидается. Дождь пройдет местами по северным районам во второй половине дня.

В воскресенье 27 октября без осадков, дожди ожидаются лишь в Каракалпакстане и Хорезмской области.

Дневная температура воздуха будет в пределах 25 октября 18–23 градусов, 26 октября – 13-15 градусов, 27 октября – 17–19 градусов.

Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

По предгорным и горным районам республики временами дожди, в отдельных районах возможны сильные, в высокогорных районах – с переходом в снег.

В Ташкенте сегодня без осадков, вечером ожидается дождь. Завтра, 26 октября, ночью и утром синоптики прогнозируют дождь, день пройдет без осадков. Осадков также не будет и 27 октября.

Ветер будет наблюдаться восточный 3-8 м/с. Ночью температура будет в пределах 7-10 градусов. Днем 25 октября она прогреется до 21-23 градусов, 26 октября – 12-14 градусов, 27 октября – 17-19 градусов.