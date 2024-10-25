Узбекистан усилит защиту прав и поддержку трудовых мигрантов за рубежом

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 2024 по 2026 годы реализуются новые меры по защите прав и интересов граждан, работающих за границей. Будут предприняты шаги для улучшения условий трудовой миграции в странах Азии, Европы, США и Канады, передает Podrobno.uz.

В частности, предусматривается изучение проблем мигрантов, усиление мониторинга нарушений их прав, а также развитие связей с узбекской диаспорой.

Для граждан Узбекистана, работающих в Южной Корее и Японии, планируется организация системы мониторинга трудовых условий для предотвращения нарушений их прав со стороны работодателей. Также предусмотрены информационные мероприятия и публикации в СМИ, предупреждающие о рисках нелегальной миграции. Для улучшения осведомленности мигрантов пройдут консультации и встречи, на которых специалисты разъяснят их права и дадут рекомендации.

В европейских странах для укрепления взаимодействия с соотечественниками будут налажены связи с представителями узбекской диаспоры и дипломатическими миссиями. Одним из ключевых направлений станет оказание помощи гражданам Узбекистана, оставшимся без работы.

В Северной Америке акцент будет сделан на укрепление связей с диаспорой и поддержку граждан, ищущих работу. Параллельно будут организованы мероприятия для сохранения и продвижения узбекского языка, культуры и традиций.

С 1 января 2025 года функции Агентства внешней трудовой миграции будут переданы новому Миграционному агентству при Кабинете министров.